Olivier Giroud, attaccante del Milan, parla a L'Equipe del suo rapporto con Ibrahimovic: “Quando ho firmato il mio contratto a Casa Milan era presente anche Pioli, oltre a Maldini e Massara e il mister mi ha chiesto come vivessi la convivenza con Ibra. Gli ho risposto che se non fossi stato pronto a questa convivenza e se non avessi pensato di poter giocare insieme a lui o a essere in concorrenza con lui non sarei mai entrato in quell'ufficio per la firma. Ibra non mi ha mai spaventato, è un'occasione per me per poter migliorare ancora insieme a lui e per imparare da un giocatore con una carriera eccezionale come la sua. Zlatan è un leader, ci completiamo a vicenda”.



L’ETA’ - “In due facciamo 75 anni! Il suo carisma è indiscutibile, come la sua presenza e la sua leadership nello spogliatoio e in campo. Io qui sono un valore aggiunto e porto anche la mia esperienza. La cosa importante è che abbiamo ancora entrambi molta fame di successi”-