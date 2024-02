Milan, Giroud: 'In passato fui vicino al Rennes, ma non ho in programma di tornare in Francia'

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato a Ouest-France in vista della sfida di giovedì contro il Rennes, andata del playoff per l'accesso agli ottavi di Europa League: "Ho sempre apprezzato Pinault (proprietario del Rennes, ndr), siamo stati anche vicini di casa per un periodo a Londra e andavano d'accordo anche le nostre mogli. In passato c'è stato un interesse da parte del Rennes e per me è sempre un piacere notare questa simpatia che raccolgo in Francia. Amo la Bretagna, ma al momento tornarci non rientra nei miei piani".



FUTURO - Indipendentemente da quelle che saranno le scelte su Olivier Giroud, del club rossonero e del diretto interessato, le sirene dell’MLS vanno tenute in debita considerazione per un calciatore ancora nel pieno delle sue forze psico-fisiche (è andato in doppia cifra pure in questa stagione), ma che il prossimo 30 settembre andrà a compiere 38 anni. La priorità del bomber francese resta orientata ad una permanenza a Milano, ma i discorsi per un ipotetico rinnovo non sono ancora entrati nel vivo e saranno affrontati più avanti.