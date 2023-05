Alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter il centravanti delOlivierè stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Ci sarà un’atmosfera pazzesca allo stadio, i tifosi per una semifinale di Champions saranno, come sempre, tanta roba. Ci sarà un po’ più di pressione ovviamente perché è una partita importantissima. È un livello ancora più alto del solito. C’è più che mai voglia di vincere”.“In semifinale si gioca al 110%, bisogna dare tutto sul campo. La cosa più importante è giocare col cuore e non avere rimpianti”.: “Ho fatto tre gol in tre partite di campionato, per me è sempre è un’emozione speciale fare gol nel derby. Soprattutto per la Champions, penso che vogliamo fare tutti una grande partita. Sono molto concentrato su quello che dobbiamo fare tutti insieme. Spero di girarmi ancora (ride, ndr)… Anche perché è un po’ di tempo che non faccio gol a San Siro”.Vincere lo Scudetto al primo anno, non potevo sperare di meglio. Ora al secondo anno, so quanto è importante la Champions per questo club, il Milan l’ha vinta sette volte, ma anche per i tifosi… Allora c’è ancora più pressione, motivazione e determinazione per fare la migliore partita possibile. Io avrei voluto giocare anche ora (ride, ndr)”.