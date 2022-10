Olivier Giroud, centravanti del Milan a segno nella vittoria sulla Dinamo Zagabria, ha parlato a Sky:



"Una grande vittoria. Abbiamo preparato bene questa partita, volevamo iniziare forte, con grande voglia di fare un buon pressing e di essere efficaci davanti. Potevamo segnare di più, ma sono contento del risultato".



MENTALITA' - "Era il momento giusto per fare questo tipo di partita, mostrare le nostre qualità e la nostra determinazione per andare al prossimo turno".



DUELLO CON LIVAKOVIC - "Lui mi conosce bene, ho giocato tante partite contro di lui. Ha fatto una grande partita, ance se abbiamo vinto 4-0. Se lui non fosse stati li, magari ne avremmo fatti 7 o 8. Ho provato a fare una doppietta, ma ha fatto grandi parate e sono felice per questo rigore e per la squadra".



DE KETELAERE - "Questo tipo di partita era molto importante e i giovani hanno risposto bene all'evento".