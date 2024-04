I prossimi sono probabilmente gli ultimi mesi alper, ma il futuro può attendere: "".Il contratto dell'attaccante francese con i rossoneri scade al termine della stagione, il prossimo 30 giugno, e alla soglia dei 38 anni la prospettiva di una nuova avventura in un altro continente l'alletta: lalo aspetta, una base d'intesa è già stata raggiunta con ilper un contratto fino al termine del 2025. Ma non è il momento di pensarci.- Dopo aver realizzato il gol del momentaneo 2-0 contro il Lecce a San Siro - partita vinta poi 3-0 dal Milan, 31esima giornata di Serie A -, Giroud ha parlato a DAZN al termine della partita e rimandato ogni discorso, pensando soprattutto al grande momento dei rossoneri: "Miglior Milan della stagione? Sì, lo sento. Volevamo questa quinta vittoria di fila. Abbiamo fatto due gol nel primo, siamo stati efficaci. Sapevamo che il Lecce stesse bene, non prendeva gol da due partire. Abbiamo creato tanto contro la Fiorentina e potevamo fare più gol, oggi abbiamo fatto vedere la nostra voglia di essere più efficaci sottoporta".

- "Quanto è divertente giocare con loro? Conosco bene Loftus-Cheek e Pulisic, ci capiamo bene, ma anche con gli altri. Oggi Adli ha fatto un bell’assist. Forse potevo fare anche un altro gol. Mi sento molto bene, la squadra sta bene di testa e fisicamente. Ora ci aspettano partite importanti, vogliamo essere concentrati sui nostri obiettivi: il secondo posto ed andare almeno in finale di Europa League".- Non voglio parlare del mio futuro. Ho visto quello che è uscito sulla stampa.. Sono molto fiero di giocare per questa squadra. Voglio finire nel miglior modo possibile, poi vediamo l’anno prossimo".

- Anche, in conferenza stampa dopo la gara, ha parlato del futuro di Giroud: "Ha salutato i tifosi? Non ha annunciato nulla e non ci ha detto nulla, ha salutato i tifosi come tutti gli altri compagni".