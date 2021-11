Olivier Giroud, attaccante del Milan, parla a Sky Sport dopo la partita pareggiata con il Porto: "Siete giovani per questa competizione? Sì, ma non voglio parlare del fatto che abbiamo una squadra giovane, abbiamo la qualità per giocare la Champions. A volte serve un po' più di fortuna, a volte abbiamo giocato buone partite e ci è girata un po' storta ma è così. Spero che faremo più punti nelle ultime due gare, stasera ci sentiamo un po' frustrati".



SUL DERBY - "Sì, ma prendo le partite una alla volta. Ero focalizzato al 100% sulla gara di stasera contro il Porto, si gioca a calcio per queste gare e io non vedo l'ora di affrontare l'Inter. Ora riposiamoci e poi torneremo con la stessa energia e la voglia di vincere questo derby".