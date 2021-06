Il Milan chiuderà con Olivier Giroud in 48 ore. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, con le parti che ormai sono a un passo dal trovare l'accordo definitivo, sulla base di un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Poi toccherà al francese liberarsi dal Chelsea, che hanno rinnovato unilateralmente per un'altra stagione: i rossoneri sono interessati solamente a costo zero.