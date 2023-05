– senza ombra di dubbio alcuna –. Se l’ultimo passo – direzione Istanbul – è stato negato nell’Euroderby contro l’Inter ed il campionato, almeno sul campo, parla di un 5° posto per gli uomini di Stefano Pioli, ecco che la nuova penalizzazione inflitta alla Juventus - -10 per il caso plusvalenze da scontare nella corrente stagione – è venuta in soccorso del club di Via Aldo Rossi, riportandolo in 4ª posizione e ad un passo dal centrare l’accesso alla massima competizione europea per il terzo anno consecutivo – dopo le buie annate degli anni ‘10 di questo secolo -. Già durante la prossima giornata di Serie A può arrivare la matematica certezza – complice lo scontro proprio contro i bianconeri e la sfida tra Inter ed Atalanta – e, allora,– come dichiarato dallo stesso presidente Scaroni ed, così suddivisi: 15.6 milioni per la partecipazione alla Champions, 14.8 milioni legati al ranking storico, 8 milioni per il market pool, 4.8 milioni per la seconda fase di distribuzione dei diritti tv, 9.3 milioni legati ai bonus dei gironi, 9.6 milioni per il passaggio agli ottavi, 10.6 milioni per l’accesso ai quarti, 12.5 per l’accesso alle semifinali e 0.7 milioni legati ai bonus pareggi.) –- insieme alla quota messa a disposizione dalla proprietà -Mike Maignan è e resterà il numero 1 della difesa rossonera. L’estremo difensore francese è considerato incedibile dalla dirigenza e, nel corso dei prossimi mesi, si inizierà a lavorare per blindare e rinnovare il suo accordo. Alle sue spalle, Marco Sportiello diventerà il nuovo secondo, dopo la firma messa nero su bianco – triennale più opzione per il quarto anno da 500mila euro a stagione - nella giornata di ieri.– da luglio –, unito all’arrivo a gennaio di Vasquez – su cui andranno fatte precise valutazioni visto anche l'ingaggio del classe 2005 del Saint-Etienne Noah Raveyre-,2 milioni netti di risparmio per la società rossonera per una rosa che conta già 54 milioni di euro a bilancio, pari 78,9 milioni di euro lordi circa, contando gli sgravi garantiti dal Decreto Crescita.. Se Mazzocchi è un profilo che interessa alla dirigenza come vice Theo Hernandez,Il club rossonero non ha mai trovato una sistemazione al proprio laterale – specialmente per la valutazione di 7/8 milioni fatta – ma alcune squadre turche – Galatasaray in primis – possono venire incontro alle richieste rossonere.ad una cifra vicina ai 10 milioni. In aiuto di Maldini e Massara, arriveranno i 3,8 milioni – 4,98 lordi – che verranno risparmiati dall’ingaggio diAnche sulla mediana, il Milan dovrà investire. L’infortunio di Bennacer – out sino al prossimo anno – ha reso ancora più evidente la necessità della formazione di Pioli di rinforzare la zona nevralgica del campo.– ormai fuori dai piani – che farà rientro a Londra – destinazione Chelsea – al termine del prestito biennale il prossimo 30 giugno. Un risparmio da ben 2,5 milioni netti sull’ingaggio.. Saranno settimane decisive per il suo futuro, visto il suo scarso minutaggio ed utilizzo da parte di Pioli.ma tutto dipenderà dal futuro del numero 10 rossonero. Pende un riscatto da 22 milioni, con possibilità di controriscatto a 27 da parte del Real Madrid, pronto a riportarlo a casa base.– che percepisce 1 milione netto a stagione –Si tratterebbero di altri 10 milioni pronti rimpinguare le casse della società di Via Aldo Rossi.percepisce 3,5 milioni netti – più di 4,5 lordi - a stagione sino al 30 giugno 2025 eddopo la non ottimale – per usare un eufemismo – stagione vissuta in questo ultimo anno. Le sirene della Bundesliga si sono accese su di lui, con il Wolfsburg e l’Eintracht Francoforte in prima linea, pronti ad accontentare la richiesta di 10/15 milioni di euro del Milan.– arrivato a parametro zero dal Liverpool, percependo un ingaggio da 4 milioni netti a stagione sino al 2026 –– ma non per importanza –. Un futuro nello staff tecnico di Pioli od un’ultima grande avventura professionale a Monza lo attendono. Incastri ed incassi che permetterebbero ai rossoneri di virare sui vari obiettivi per l’attacco: da un profilo più esperto come Arnautovic ad uno più giovane come Balogun, Openda o Wahi, entrambi sul taccuino.- tra entrata ed uscita -