Milan, gli infortuni di Morata fanno riemergere il problema: il numero 9 non c'è, i candidati per l’estate

Il Milan è chiamato a fare delle scelte importanti e non a rimandarle come successo nelle ultime due stagioni. Il problema del numero 9, del giocatore da 20 gol a campionato, persiste da più di una decade fatta eccezione per Olivier Giroud. Pensare di costruire un ciclo vincente senza un giocatore con questo DNA calcistico è solo utopia.



QUANTI INFORTUNI - Alvaro Morata è un grande campione e un leader vincente, la carriera parla per lui. Acquistarlo per 13 milioni è stato un capolavoro, lo pensavano in estate e lo ribadiamo anche adesso. L’errore evidente di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada é stato quello di pensare di aver risolto il problema solo con lo spagnolo: sarebbe servito un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Tammy Abraham. Uno che faccia gol, parliamoci chiaro. A rendere il quadro ancora più complicato sono stati i 4 infortuni di Morata fin qui che lo rendono il giocatore rossonero che ha saltato più partite per problemi fisici: lesione di basso grado al retto femorale sinistro - dal 19 agosto all’11 settembre 2024, 23 giorni out e 2 partite saltate, trauma cranico - dal 7 novembre 2024 al 12 novembre 2024, 5 giorni out e 1 partita saltata, trauma elongativo in regione adduttoria - dall’11 al 14 dicembre 2024. 4 giorni out ed 1 partita saltata, tonsillite.