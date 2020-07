Stefano Pioli sa che a fine stagione dovrà lasciare la panchina del Milan a Ralf Rangnick. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, durante il periodo del lockdown probabilmente non ha ricevuto nemmeno una telefonata dall’a.d. Gazidis. Ma non si è attaccato a quest’alibi e, come un martello, ha continuato a programmare la ripresa della preparazione, ha chiamato i suoi giocatori, li ha motivati via smartphone e ha creato quell’empatia che adesso è alla base della rinascita. Ha solleticato l’orgoglio di Zlatan Ibrahimovic che non avrà più i muscoli di una volta, ma il cui peso specifico all’interno del gruppo è piuttosto rilevante. E con Paolo Maldini, con cui aveva già un ottimo rapporto, ha intensificato i colloqui e gli scambi di idee. Pioli, Maldini e Ibrahimovic: cioè tre uomini che, molto probabilmente, non faranno parte del Milan di domani e che però hanno consegnato l’anima al Diavolo e si stanno dedicando interamente al presente tappandosi le orecchie (e turandosi il naso) ogni volta che saltava fuori il nome di Rangnick.