MILAN - GLI ITALIANI IN ROSA NELLE ULTIME STAGIONI

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

. Cina prima, Stati Uniti ora. Una vera e propria rivoluzione, proseguita anche in campo dirigenziale: l'ad Gazidis ha origini sudafricane ed è cresciuto professionalmente tra Usa e Inghilterra, gli uomini mercato Almstadt e Moncada arrivano rispettivamente da Germania e Francia, senza contare alcune nuove figure introdotte proprio da Gazidis.. Appena cinque anni fa, nel 2014-2015, erano ben 18, così come l'anno successivo. E poi 15 nel 2016-2017, 15 nel 2017-2018 e 12 lo scorso anno (a fine pagina tutti i nomi)., godendo dell'occasionale compagnia dei vari Abate, De Sciglio, Bonaventura e Balotelli.. Ecco allora che in entrata, oltre agli obiettivi stranieri Dumfries, Aurier, Milenkovic, Ajer, Florentino e Bakayoko, non si mollano le giovani piste azzurre che conducono a Pessina e al rientro di Pobega.Agazzi, De Sciglio, Saponara, Bonaventura, El Shaarawy, Destro, Pazzini, Albertazzi, Paletta, Poli, Montolivo, Bocchetti, Antonelli, Abate, Cerci, Bonera, Zaccardo, AbbiatiDe Sciglio, Cerci, Romagnoli, Bertolacci, Poli, Montolivo, Abate, Matri, Calabria, Nocerino, Bonaventura, Paletta, Antonelli, Donnarumma, Abbiati, Balotelli, Locatelli, Zaccardo.De Sciglio, Bonaventura, Lapadula, Romagnoli, Poli, Montolivo, Abate, Storari, Antonelli, Plizzari, Cutrone, Locatelli, Bertolacci, Calabria, Donnarumma.Calabria, Bonaventura, Borini, Conti, Romagnoli, Montolivo, Bonucci, Abate, Paletta, Storari, Antonelli, Cutrone, Locatelli, Donnarumma A., Donnarumma G.Calabria, Bonaventura, Borini, Conti, Romagnoli, Bertolacci, Abate, Caldara, Plizzari, Cutrone, Donnarumma A., Donnarumma G.Calabria, Bonaventura, Conti, Romagnoli, Gabbia, Donnarumma A., Donnarumma G.