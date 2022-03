Il Milan recupera tutte le sue pedine in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Empoli. Insieme a Zlatan Ibrahimovic e ad Olivier Giroud, che già nella giornata di ieri hanno regolarmente lavorato col resto dei compagni (il francese, in particolare, era reduce dal doppio infortunio accusato nel match contro il Napoli), anche Alessio Romagnoli ha completamente recuperato dall'infortunio muscolare accusato nella partita contro l'Udinese e che lo aveva tenuto ai box in occasione dell'ultima vittoria contro il Napoli.



PROVE DI FORMAZIONE - Il centrale di Anzio entra dunque in ballottaggio con Kalulu per una maglia da titolare al fianco del confermartissimo Tomori, con Calabria e Florenzi che andranno a completare la linea difensiva, orfana dello squalificato Theo Hernandez. Confermato anche il possibile turno di riposo per Tonali per concedere una nuova occasione da trequartista a Brahim Diaz, mentre nel cuore dell'attacco sarà staffetta tra Giroud e Ibra, col francese che è il maggiore indiziato per partire dal primo minuto.