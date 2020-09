Dalla Norvegia e in particolare dal canale norvegese di Eurosport arrivano nuove e importantissime dichiarazioni di Jens Petter Hauge, attaccante classe 1999 dle Bodo Glimt e obiettivo di mercato del Milan.



Hauge si è espresso per la prima volta con parole dure verso l'addio al club norbvegese: "Se rimanessi qui ci saranno delle lunghe settimane, mi sentirei come se stessi perdendo tempo".