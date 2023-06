La separazione tra il Milan e Paolo Maldini ha scosso tutto l'ambiente rossonero. La scelta della società è stato un fulmine a ciel sereno anche per i giocatori, molti dei quali deluso dall'allontanamento del dirigente. Tra questi ci sono i leader dello spogliatoio: da Maignan a Theo Hernandez, da Tonali a Leao.



IL MESSAGGIO - In questi minuti proprio il terzino francese ha voluto mandare un messaggio a Maldini attraverso i suoi profili social: "Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme".



IL RETROSCENA - Era l'estate 2019 quando con un blitz a Ibiza Maldini convinse Theo a trasferirsi a Milano. Il giocatore era molto vicino al Bayer Leverkusen, la trattativa era ai dettagli finali e mancava davvero poco per chiuderla. La tentazione Milan è stata più forte per il giocatore, che in poco tempo ha fatto dietrofront e ha detto sì ai rossoneri, proprio grazie a quel viaggio dell'ormai ex dirigente.