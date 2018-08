Gracias Santiago bernabeu por el cariño y los aplausos, siempre es lindo que te reconozcan cuando uno hace las cosas bien.. pic.twitter.com/wt4ctB0Bw3 — Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) 12 agosto 2018

"Grazie Santiago Bernabeu per l'affetto e per gli applausi, è sempre bello quanto ti viene riconosciuto l'aver fatto bene le cose". Così,ha ringraziato il pubblico presente sugli spalti del Bernabéu per l'amichevole traAlla prima in rossonero, l'ex attaccante dellaJuventusha segnato proprio contro il club che lo portò in Europa. Ma i tifosi madridisti non si sono dimenticati del Pipita e al momento dell'uscita dal campo lo hanno applaudito così: