Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, parla al Match Program in vista della sfida di domenica contro il Parma, dove sarà squalificato: La squadra è unita e pensa a tutti la sfortuna che abbiamo avuto. Dipende da noi. Quando non giochi e la squadra fa bene sei orgoglioso. Siamo a un punto dalla Champions, se avessimo vinto con la Lazio sarebbe stato meglio, ma avremmo firmato per un punto prima del match.



INVENZIONI - "Col mister relazione aperta, scherziamo e ci diciamo quello che pensiamo. I giornalisti quando non hanno di cosa parlare inventano delle cose, io sono tranquillo, sto bene qui e dobbiamo andare avanti. Sappiamo qual è il nostro obiettivo".