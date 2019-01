"Le parole di Leonardo su Higuain sono state dure, taglienti". Lo spiega Alfredo Pedullà sul futuro di Gonzalo Higuain: "Ci mettiamo nei panni del dirigente rossonero che intende sollecitare il massimo impegno da parte del Pipita e un rendimento in linea con il suo enorme potenziale. Di sicuro Higuain non ha gradito, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni o nelle prossime ore, quando ci sarà probabilmente un confronto. Il Milan ha legittimamente il pallino sul prestito fino giugno, ma gli umori del Pipita possono fare la differenza. Nella serata di lunedì c’è stato un lungo incontro tra Ramadani, uomo mercato del Chelsea, e Fabio Paratici. I Blues non mollano Morata fino quando non avranno la certezza di poter schierare un sostituto. E restano molto attenti alla finestra sul fronte Higuain…".