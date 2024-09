Milan, i convocati e il calendario dei nazionali nella sosta: da Theo e Leao a Maignan, Pavlovic e Camarda

GS

13 minuti fa



Archiviata sia la sessione estiva di calciomercato sia la terza giornata di Serie A, la palla passa alla sosta per le Nazionali. In giro per il mondo, sono numerosi gli impegni che vedranno impegnati i vari giocatori del nostro campionato. Analizzando la situazione in casa Milan, Paulo Fonseca dovrà fare a meno di molti dei suoi uomini. La sosta di settembre sarà solamente la prima delle pause nazionali che circonderanno il calcio europeo e intercontinentale nei prossimi mesi.



Si sa che, d’altronde, sta per aprirsi un periodo di lavoro importante per gli allenatori con i giocatori non convocati, mentre chi viene selezionato raggiunge i rispettivi ritiri per disputare le gare in calendario con la rappresentativa del proprio Paese. Di seguito questi sono tutti i convocati nelle Nazionali, comprensivi dei rispettivi impegni, dei nazionali del Milan.