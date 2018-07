Il Milan ha comunicato la lista dei 28 convocati per la tournée americana. Ci sono Reina e Halilovic, out Strinic, Conti, Gomez, Montolivo, Biglia e Bacca; ecco l'elenco completo: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina; Abate, Antonelli, Bellodi, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata; Bertolacci, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi; Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso, Tsadjout.



GLI ESCLUSI - Per quanto riguarda Strinic e Biglia, l'assenza è giustificata dal Mondiale giocato rispettivamente con Croazia e Argentina. Conti è ancora alle prese col recupero dall'infortunio al ginocchio, mentre per quanto riguarda Gomez e Bacca, si tratta di chiare scelte di Rino Gattuso, coi due giocatori che sono sul mercato e non fanno parte del progetto tecnico dell'allenatore rossonero. Da chiarire, invece, l'assenza di Riccardo Montolivo.