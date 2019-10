Il Milan aveva trovato l'accordo con Luciano Spalletti: come riporta Sky Sport, i rossoneri garantivano all'ex allenatore dell'Inter lo stesso contratto percepito in nerazzurro. 5 milioni di euro netti a stagione per tre anni. Sì ai rossoneri, ma il tecnico non trova l'accordo con l'Inter sulla buonuscita: questo sta bloccando l'affare.