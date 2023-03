Una scelta precisa fatta da tempo e che diventerà presto anche ufficiale. Marco Sportiello ha scelto il Milan e si traferirà alla corte di Stefano Pioli a parametro zero a partire da luglio. Proprio il tecnico emiliano è stato lo sponsor principale di questa operazione perché conosce bene il portiere classe 1992 avendoci lavorato insieme nella Fiorentina nella stagione 2017-18.



I DETTAGLI DEL CONTRATTO - Sportiello si legherà al Milan con un contratto di tre anni a circa 500 mila euro a stagione. Prenderà il posto di Tatarusanu al quale il Milan non rinnoverà il contratto in scadenza a luglio, di fatto rimanendo un vice, dato che negli ultimi tempi all'Atalanta aveva fatto da alternativa all'ex portiere dell'Udinese Juan Musso. Di fatto, l'ultima esperienza da titolare fisso di Sportiello è stata quella con il Frosinone nel 2018-19, terminata con la retrocessione.