Milan, i difensori con più gol: Theo Hernandez punta la vetta

FA

16 minuti fa



Theo Hernandez entra sempre più nella storia del Milan. Il gol realizzato contro il Lecce nella settima giornata della Serie A 2024/25 regala al terzino francese un primato, con 29 reti ha eguagliato Paolo Maldini come difensore rossonero con più reti messe a segno in Serie A.



Ma estendendo il discorso dal solo campionato a tutte le competizioni?



Il portale Transfermarkt.it fornisce la classifica dei difensori del Milan con più gol realizzati, Theo Hernandez è a pochi gol dalla vetta assoluta: scorri per vedere tutti i nomi.