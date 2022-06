Il Milan non ha cambiato idea su Sven Botman. Continua a lavorare con gli agenti in attesa di capire le reali intenzioni del Lille, alle prese con alcune problematiche interne a livello societario. Maldini vuole chiudere a 30 milioni più bonus, forte dell’accordo con il centrale olandese per un contratto di 5 anni a circa 3 milioni di euro.



Il Telegraph conferma quanto vi avevamo raccontato in anteprima: il Newcastle ha rilanciato proponendo un’offerta leggermente superiore a quella del Milan ma pagata in più rate in modo da ammortizzarne la spesa e aumentarne, eventualmente, la cifra. Lo stato maggiore del Lille spera di scatenare un’asta con i possibili inserimenti di Tottenham e Manchester United, il Milan vuole invece una risposta in tempi brevi. Maldini conta sulla volontà di Botman di vestire il rossonero ma non ha intenzione di rimanere spiazzato e sta valutando anche delle alternative.