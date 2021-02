Perché Jens Hauge è stato escluso dalla lista Uefa del Milan? Una pura scelta di natura tecnica, con massimo rispetto per il talento di Jens ma c'era Mandzukic per un posto. Questione numerica, ecco. Intanto, Hauge ha raccontato a Kicker perché usa i libri in aereo per studiare: "​Non c'era abbastanza tempo tra la partita e l'allenamento del giorno dopo al mattino, quello era il momento giusto per studiare...".