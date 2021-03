“Provocazioni continue per tutta la partita e in particolare durante il secondo tempo”. Secondo milannews, a far scattare la rabbia di Gigio Donnarumma al termine di Milan-Napoli è stato l’atteggiamento della panchina azzurra durante la gara di San Siro. Soprattutto quello del team manager della squadra di Rino Gattuso, Matteo Scala, che ha fatto infuriare il portiere rossonero è gli ha fatto pronunciare le frasi riportate al fischio finale (“Siete una banda”).