Milan, i numeri non mentono: Thiaw è diventato grande con Fonseca

AFP via Getty Images

. L’ultima volta aveva segnato nella serie B tedesca con lo Schalke 04 nel marzo 2022. Malick si è reso protagonista di una prestazione semplicemente perfetta al cospetto dell’attaccante più forte al mondo che risponde al nome di Mbappè. D’altronde le statistiche parlano chiaramente: 6 salvataggi. 2 contrasti a terra vinti su 2 tentativi, 3 su 3 sui duelli aerei.

Testa bassa e pedalare, questo il motto di Thiaw da quando ha preso il via questa stagione agonistica.che lo hanno portato anche a migliorare tanto dal punto di vista tecnico. Non è un caso che il tecnico portoghese abbia evidenziato di come Thiaw migliori la costruzione del basso: contro il Real Madrid ha totalizzato l’87% alla voce precisione nei passaggi.

- La pazienza è l'abilità di aspettare. Aspettare che le cose accadano al momento giusto.Dalle difficoltà palesate soprattutto nel finale della scorsa stagione a un ruolo da titolare il passo è stato breve. Anzi, il percorso ha portato a un miglioramento globale nel momento giusto., società che ha provato concretamente a prenderlo la scorsa estate prima di abdicare per volontà dello stesso difensore tedesco.E ha avuto ragione su tutta la linea con il premio che è arrivato nel momento giusto: una notte da sogno (con gol) nello stadio dei campioni d’Europa in carica.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui