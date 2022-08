Quella tratta Milano-Bruges gli osservatori del Milan la conoscono a memoria., il pallino della dirigenza rossonera che tra qualche ora sbarcherà a Milano. Braccio di ferro col club belga vinto, sorrisi e abbracci. Era il 2019 quando il nome del ragazzo era stato segnalato per la prima volta al Milan, da quella volta il nome di De Ketelaere è entrato nel database rossonero per non uscirci più.- Il lavoro di scouting è stato preciso e dettagliato: 'Grande tecnica, ottima fisicità e giocatore duttile' si leggeva nei report degli osservatori.. L'hanno visto e rivisto, osservato nei dettagli e studiato da vicino. I movimenti, il tocco di palla, la visione di gioco. Era il profilo che metteva tutti d'accordo: 'Sì, proviamoci'. Detto, fatto. Tentativo riuscito, siamo al traguardo finale.- Superata la concorrenza grazie all'insistenza della dirigenza che non l'ha mai mollato, nemmeno quando il Leeds si era presentato con una proposta migliore sul tavolo del Bruges. Per convincere il giocatore è bastata una chiamata di Paolo Maldini, grazie alla quale De Ketelaere ha rinunciato anche a una parte di soldi pur di venire a Milano.: Charles vedeva solo rossonero. Tre anni fa la prima segnalazione, oggi il traguardo di una lunga trattativa: orologi puntati, il Milan è pronto ad abbracciare De Ketelaere.