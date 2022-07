Rinforzare la squadra campione d’Italia non è impresa semplice, ma Stefano Pioli vuole alzare l’asticella del suo Milan anche in campo europeo, oltre che confermare di essere la più forte in patria. Sono diversi i reparti sul quale la dirigenza milanista interverrà durante il calciomercato estivo, ma quello su cui sono rivolte le principali attenzioni è la linea dei trequartisti alle spalle dell’unica punta nel 4-2-3-1 scelto dal tecnico rossonero. Tra i tanti nomi valutati, il prescelto dal duo Maldini-Massara sembra essere Hakim Ziyech, il marocchino in forza al Chelsea, club con il quale ha vinto la Champions League nel 2021. Un passaggio del calciatore al Milan – secondo i betting analyst – è molto probabile, in quota a 1,60. Occhi puntati anche sul fantasista del Bruges Charles De Keteleare, nuovo talento del calcio belga, dato a Milano in questa sessione di mercato a 1,72 volte la posta. Più staccato invece il mancino del Real Madrid Marco Asensio, ormai fuori dal progetto dei Blancos e alla ricerca di una nuova squadra con cui rilanciarsi: un suo approdo in rossonero vale 4,50 volte la posta.