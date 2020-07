Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino a salutare il Milan alla fine di questa stagione. Lo conferma Gianluca Di Marzio, volto di Sky Sport, in seguito alla sfida pareggiata con la Spal: "Per la permanenza di Ibra al Milan ci sono davvero pochi margini, vale lo stesso discorso per Bonaventura. I segnali che spuntano per il prossimo club di Zlatan vanno tutti in una direzione Hammarby per l'ultimo anno da giocatore nella sua Svezia, nel suo club".