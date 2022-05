La vittoria dell'Inter a Cagliari ha frenato la festa scudetto del Milan e dei suoi tifosi con tanti di loro che si erano già riversati in Piazza Duomo per far partire i festeggiamenti. Non è andata, ma la fiducia nella vittoria finale è così grande che per molti di loro la scaramanzia è già stata messa da parte. Ecco com'è andata e le sensazioni per Sassuolo-Milan