Non ha problemi fisici, sulla carta è a disposizione fino al termine della stagione. Riccardo Montolivo è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2019 ma con il Milan non gioca una partita ufficiale dal 5 maggio scorso e non ha in programma di tornare in campo in tempi rapidi.l'ex giocatore di Atalanta e Fiorentina non rientra nei piani del tecnico rossonero, neanche ora che si è fatto male Biglia e la coperta in mezzo al campo è tornata corta.Il suo approccio negli ultimi mesi non è cambiato, anche se vede il Milan solo da tribuna.anche ieri, nel giorno libero. Se una parte dei tifosi continua a non considerarlo un'alternativa, anche in questo momento di difficoltà, un'altra parte, che l'ha aspramente criticato in passato, ha cambiato opinione e ora ne chiede il ritorno.