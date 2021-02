I tifosi del Milan provano caricare la squadra in vista del derby. Una delegazione della Curva Sud si è presentata oggi a Milanello per sostenere i giocatori di Pioli, reduci dalla sconfitta di La Spezia e dal pareggio beffa di Belgrado in Europa League, con uno striscione: "90 minuti all'assalto: il derby si vince". Come riferito da Sky Sport, la squadra effettuerà il riscaldamento pre-rifinitura sul campo esterno per poter così salutare i circa 300 sostenitori recatisi all'esterno del centro sportivo. Domani, inoltre, gli ultras del Milan si troveranno fuori dal cancello 14 di San Siro prima della sfida con l'Inter per attendere l'arrivo del pullman rossonero.