Un'altra prestazione "da gigante"ha ripreso la stagione dallo stesso punto in cui l'aveva interrotta prima dello stop imposto al calcio per il coronavirus e ovvero dimostrando sempre più di essereNon solo in questo finale di stagione ma, aggiungiamo noi,per cui c'è ancora in ballo il diritto di riscatto dale su cui il club rossonero sta ancora riflettendo. EppureCome dettoe anche venerdì sera contro la Juventus, sebbene non sia arrivato il passaggio del turno, è apparso ancora una volta evidente come non solo il danese stia giocando bene dando anche una discreta sicurezza ai compagni, maL'intesa c'è ed è evidente, perché spezzarla?.Il Milan inoltre sta avviandoin vista del prossimo anno con Ralf Rangnick che arriverà in panchina. Diranno addio in tanti a partire da Zlatanpassando per Lucase Jack, fino addirittura ad Asmirassieme a coloro che, invece, dovranno crescere in personalità.- La motivazione più importante, infine, è legata a doppio filo al mercato.per un giocatore già rodato ed inserito nella rosa, una cifra ridicola se paragonata a quelle che circolano per difensori meno quotati di lui. Inoltre il suo riscattoin cui si potrà dire addio con maggior facilità ad esempio adove il budget che non verrà investito per l'acquisto di un centrale titolare (ci sarebbe appunto Kjaer), potrà essereche necessitano maggiormente di una ristrutturazione (attacco e centrocampo). In sostanza la conferma di Kjaer potrebbe portare soltanto benefici al Milan, perché quindi temporeggiare?