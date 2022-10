Ogni tanto lo ricorda sui social. Così, giusto per scongiurare il rischio che qualcuno possa dimenticarlo.c'è e lavora con in testa l'obiettivo di tornare in campo per alimentare le vittorie del suo. Una squadra cresciuta negli ultimi anni e tornata al vertice anche grazie al suo aiuto: "Smettere di giocare? Non ci siamo ancora., e allora sarò realista", ha ribadito in un'intervista alla Cnn.Lo stop previsto per il gigante svedese al momento dell'operazione era di 7-8 mesi.. Le previsioni guardano a gennaio 2023, così da sfruttare al meglio anche la pausa Mondiale per tornare a disposizione di Stefanopronto all'uso per una seconda parte di stagione che già promette scintille. Prima di lavorare di nuovo con la squadra, Ibra continuerà con il piano di recupero, dividendosi anche tra corsa e lavori con il pallone.E la prospettiva ingolosisce un po' tutti.