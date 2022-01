Zlatan Ibrahimovic è il nuovo testimonial di Sky Wifi, la fibra ultraveloce ottimizzata per lo streaminge che crea nelle case un ecosistema personalizzato per tutta la famiglia. La fibra forte come Zlatan, che nello spot entra nella all'improvviso nella vita della famiglia protagonista degli spot Sky, e ha la possibilità di scoprire la qualità e le performance del servizio ultrabroadband di Sky. Tutto sulle note di "Just Can't Get Enough" dei Depeche Mode. Appena trasferitosi nella nuova casa, l'attaccante del Milan chiede ai vicini di poter usare la connessione Sky Wifi per scaricare tutti i video dei suoi gol in poco tempo in alta risoluzione e giocare online senza interruzioni.