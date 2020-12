Nelle ultime ore si è parlato di Zlatansoprattutto per le vicende extra-campo. In particolare, per l’annuncio di ieri del conduttore della prossima edizione di Sanremo, Amadeus: “Ibrahimovic sarà ospite fisso per le cinque giornate del Festival di Sanremo ma non salterà nessuna partita del Milan”. Intanto, oggi, a casa sua e con la famiglia.in compagnia di sua moglie. L’attaccante del Milan non vede l’ora di tornare in campo coi suoi compagni, per questo motivodopo che il 18 dicembre scorso si eranel giorno stesso in cui era tornato in gruppo dopo il precedente problema muscolare (datato 22 novembre, nel match contro il Napoli in cui segnò una doppietta). Dopo aver passato il Natale in Svezia con sua moglie e i figli, ora- Ma quanto starà fuori ancora Ibra?. A queste due partite faranno seguito il doppio impegno con il Torino del 9 gennaio (campionato) e del 12 gennaio (Coppa Italia), la trasferta di Cagliari del 18 gennaio e il match interno con l'Atalanta del 23 gennaio. E propri, se non ci saranno intoppi durante il percorso di recupero. Intanto, la notizia di giornata è il ritorno a Milano dello svedese.