In attesa di novità sul fronte Zlatan Ibrahimovic ( ieri vi abbiamo raccontato della situazione in stand-by ), il Milan lavora alle alternative per regalare a Gennaro Gattuso una punta nel mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Leonardo e Maldini stanno sondando varie piste per non farsi trovare impreparati, con una lista di nomi da valutare in caso di mancato arrivo dello svedese.Oltre a quello di Ibrahimovic, il Milan valuta il ritorno di, che nelle scorse settimane ha dichiarato a più riprese che gradirebbe tornare a vestire la maglia rossonero. Servirà un sconto delsul cartellino per poter accelerare l'operazione. Da un brasiliano... ad altri due: sempre secondo Il Corriere dello Sport, nel mirino di Leonardo ci sono anchedel Fluminense eddel, che però ha caratteristiche diverse rispetto a Ibra. Occhi anche in Inghilterra, con i rossoneri che continuano a tenere d'occhio la situazione di, attaccanti del Liverpool. Entrambi sono fuori dai piani di Jurgen Klopp e potrebbe lasciare Anfield, mentre si è parlato anche di, attaccante del Tottenham che però è fuori per infortunio, con i tempi di recupero ancora da accertare.