Zlatan Ibrahimovic protagonista assoluto nella vittoria del Milan a Roma, al termine dell'incontro l'attaccante svedese è intervenuto a Dazn: "Abbiamo giocato con tanta fiducia, è il nostro gioco. Grande vittoria, sapevamo che non era una partita facile, non avevano mai perso in casa ma abbiamo fatto una grande partita. Bisogna giocare con questa fiducia e questo ritmo".



400 GOL NEI CAMPIONATI E 150 IN SERIE A: SU PUNIZIONE - "Ogni tanto faccio le sorprese, oggi su punizione. Il fallimento è parte del successo: continuiamo a provare. 101 km/h? Normalmente va più forte, va a 200... Forse è l'età".



FISCHI - "Mi servono, mi sento vivo. Più mi fischiano più mi sento vivo".



ADRENALINA - "E' la base di tutto. Normalmente vogliamo vincere, soprattutto una partita come oggi in cui bisogna lottare fino alla fine. Con uno in meno non era facile, ma abbiamo dimostrato di avere tutti carattere e di saper soffrire. I ragazzi rimasti in campo hanno fatto una grande partita".



SCUDETTO - "Proviamo, noi ci crediamo in questa cosa. Finora abbiamo fatto bene, ma il campionato è lungo e bisogna avere continuità in quello che facciamo. Noi ci crediamo, ma è ancora presto. Una partita alla volta, la prossima è Champions e poi c'è il derby".