Brutte notizie per il Milan dal ritiro della Svezia. Secondo i media scandinavi, Zlatan Ibrahimovic ha svolto un allenamento personalizzato a causa di leggero fastidio fisico.



Un nuovo intoppo per lo svedese e il commissario tecnico Janne Anderson che l'ha rivoluto in nazionale. Ibra è reduce dalla sfida persa con il Belgio, nella quale è entrato al 28′ del secondo tempo al posto di Isak. Secondo Express non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, anche se si attendono aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.