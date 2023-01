Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. L'attaccante svedese dopo qualche giorno di relax negli States era presente ieri a San Siro per la gara contro la Roma e oggi, riporta Tuttosport è tornato ad allenarsi nel centro sportivo dei rossoneri con un obiettivo ben chiaro in mente: recuperare per gli ottavi di finale di Champions contro il Tottenham.