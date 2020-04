Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, dopo l'amichevole con l'Hammarby ha parlato del suo futuro, come riferito dalla Gazzetta dello Sport: "Per me è meglio stare qui ad allenarmi con l’Hammarby finché non sapremo cosa fare ufficialmente. A volte mi sento su, a volte sono giù. Qualche volta hai più forza, qualche volta meno, per questo mi sto allenando. Fin quando potrò farlo, prenderò un piccolo vantaggio sui miei compagni di squadra a casa...".