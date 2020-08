Sembrava una mera formalità ma si è trasformata in un'odissea. La conferma è arrivata in serata dallo stesso agente del campione svedese Mino Raiola.- Il Milan vuole Ibrahimovic e Ibrahimovic vuole il Milan. Ma dalle parole si deve passare ai fatti.E in molti rinfacciano all'attaccante svedese le dichiarazioni dello scorso 10 di luglio:. Nei prossimi giorni scopriremo come si chiuderà questa telenovella, la nostra sensazione è che l'accordo si farà. Ma sui social sono tantissimi i commenti poco carini nei cofronti Zlatan come potete vedere nella nostra gallery(selezionata evitando parolacce o insulti gravi).