. Secondo quanto appreso da calciomercato.com. Il braccio di ferro prosegue, ma c’è fiducia da entrambe le parti: la firma resta vicina. In ogni caso, Ibra non inizierà la stagione 2020/2021 con il resto della squadra.Lo stesso Mino LEGGI QUI TUTTO ), ai microfoni di Sky Sport, ha confermato quanto anticipato da calciomercato.com: “Ibra sarà al raduno del Milan? Credo che domani non ci sarà. La trattativa è a un buon punto, stiamo parlando, non abbiamo ancora l’accordo. Non è questione di soldi, di convinzione e stile, tante cose. Un matrimonio si fa in due, se Ibra non volesse rimanere non ci sarebbe trattativa. Io sono ottimista come sempre, se no non si va avanti”.