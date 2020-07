Un blitz per decidere il futuro.e iniziare a studiare la strategia da attuare con il Milan nei prossimi giorni. Un tema caldo, quello del rinnovo dei due rossoneri, che potrebbe avere degli sviluppi già a metà della prossima settimana. Il prossimo 3 ottobre compirà 39 anni ma Zlatan ha dimostrato a tutti che può ancora fare la differenza in campo e fuori. Non ha alcuna voglia di appendere gli scarpini al chiodo e lo ha ribadito con il consueto, forte, messaggio sui social: "Pensate che sia finito? Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo scaldando!".D'altronde i numeri sono tutti a suo favore: 7 gol e 4 assist in 16 partite sono un bottino di tutto rispetto. Ecco perché vuole un altro anno di contratto a 6 milioni di euro netti, gli stessi percepiti dal top player della rosa Gianluigi Donnarumma. Se per il giovane portiere la strada verso il rinnovo del contratto è già tracciata( la fascia di capitano indossata ieri sera è un segnale inequivocabile di quelle che sono le intenzioni), lo stesso non si può dire per il gigante di Malmoe.. Con il tedesco le possibilità di permanenza per Zlatan erano vicine allo zero, adesso sono in rapida risalita. Per trovare un accordo le parti dovrebbero venirsi incontro: il. I rapporti tesi tra l'attaccante svedese e l'amministratore delegato Ivan Gazidis potrebbero non essere un problema. Fondamentale sarà il lavoro di Mino Raiola che dovrà mediare sia con il dirigente sudafricano che con Paolo Maldini e Frederic Massara. Seguendo le linee guida che emergeranno dal vis a vis con Ibrahimovic previsto nelle prossime ore a Monaco.