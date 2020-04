. Non a, ma nella sua, dove non c'è il lockdown e le squadre, a porte chiuse, possono allenarsi; non con ilma con il suo, proprio nel senso che il 25% del club è di sua proprietà. Questa mattina, infatti, il fuoriclasse rossonero ha preso parte alla seduta di allenamento del club scandinavo, come dichiarato dal direttore sportivo Jesper Jansson: "Zlatan​ era a casa a Stoccolma con la sua famiglia e sentiva di voler toccare di nuovo la palla. Da lunedì ricominceremo a lavorare in gruppo, naturalmente anche Zlatan è il benvenuto per allenarsi con noi".Tenersi in forma lontano dall'Italia, ma anche lontano da casa, sui campi di calcio, inaccessibili per il momento in Italia. In scadenza di contratto con il Milan, Ibra non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro, se smettere e iniziare a collaborare con Raiola, proseguire coi rossoneri o da qualche altra parte, ma pensa al presente.