Redazione Calciomercato

Milan, Ibrahimovic presenta Pavlovic: "E' il giocatore giusto per noi"

25 minuti fa



Nella giornata della conferenza stampa del nuovo acquisto del Milan Strahinja Pavlovic, Zlatan Ibrahimovic ha preso parola per presentare il centrale serbo. Queste le dichiarazioni:



"Pavlovic era il giocatore perfetto secondo il nostro team di scout. Lo abbiamo seguito per un bel po’, alla fine eravamo tutti convinti. È un giocatore aggressivo di piede sinistro, nella nostra difesa c’era solo Theo di piede sinistro. Ha l’atteggiamento giusto, che vogliamo.



Serve un po’ di cattiveria e Pavlovic è giusto per questa squadra. Piace tanto a Fonseca, è giovane e ha tanti margini di crescita. Ha esperienza in Champions League e calcio internazionale. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qui. Sono sicuro al 200% che sarà tra i preferiti dei tifosi. È uno che in ogni duello entra col cuore, i tifosi lo sentono quando dai il 200% e lo dico da ex calciatore. Benvenuto al Milan, Strahinja Pavlovic"