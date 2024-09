AFP via Getty Images

Milan, Ibrahimovic presente al Vismara per la Youth League: prima tappa, stasera a San Siro

GS

30 minuti fa

Zlatan Ibrahimovic è presente al Centro Sportivo Vismara di Milano per assistere all'esordio contro il Liverpool del Milan in Youth League. Il senior advisor di RedBird ha deciso di seguire personalmente la partita del figlio Maximilian - in campo da titolare con il numero 11, in attacco al fianco di Camarda - e di tutto il resto della rosa allenata da mister Guidi. Presenti sulle tribune anche Alberto Bollini e Bernardo Corradi, rispettivamente ct dell'Italia Under 19 e Under 20.



Per Ibrahimovic non sarà l'unica tappa della giornata: questa sera, infatti, sarà a San Siro per il debutto nella nuova Champions League, sempre contro il Liverpool. Lo svedese, dopo un programma di studio all'estero delle ultime settimane, ieri era rientrato a Milano per stare vicino alla squadra nelle ore di avvicinamento al big match contro i Reds. E questa sera sarà regolarmente in tribuna al proprio posto, così come al centro Vismara per la Youth.