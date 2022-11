Zlatan Ibrahimovic ha vestito per una volta le vesti del presentatore, conducendo "Striscia la notizia" su Canale 5. Un’occasione in cui ha presentato una nuova edizione del suo libro "Adrenalina", aggiornato con nuovi capitoli in cui parla anche dello scudetto conquistato con il Milan.



Durante la sua ospitata, Ibra ha voluto ricordare il compianto Mino Raiola. “È stato troppo importante per me. Ancora oggi mi manca e mi mancherà per tutta la vita”, ha detto. E ha sottolineato l’importanza della famiglia nella sua vita. "Per me sono tutto. La famiglia è una cosa che ti protegge e una grande responsabilità: quando hai figli diventi un uomo, perché hai la responsabilità su altre vite".