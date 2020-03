Zlatan Ibrahimovic e il Milan, il binomio ritrovato a gennaio ha già esaurito la magia. non tnto sul campo, dove il gigante svedese sta continuando a garantire il suo apporto e i suoi gol, anche nell'ultima sconfitta con il Genoa. Il discorso si sposta fuori dal campo, con un futuro più nebuloso che mai: l'allontanamento di Zvonimir Boban, fautore principale del ritorno di Ibra in rossonero con i continui contatti, rischia di diventare il mattone decisivo per una nuova separazione tra il Diavolo e l'attaccante, nella cui mente i dubbi permangono e difficilmente si risolveranno in un lieto fine.



NOSTALGIA SVEZIA - Ma dove può essere quindi il futuro di Ibrahimovic dopo il Milan? Poco percorribile la pista Napoli nonostante il buon rapporto con Gattuso sottolinea La Gazzetta dello Sport, che apre invece a un nuovo scenario: più che una nuova avventura in Serie A, prende corpo l'idea di un ritorno in Svezia, per la malinconia di casa ma soprattutto per i tanti business che sta costruendo, tra cui anche l'Hammarby, club di cui è diventato co-proprietario. Ancora qualche mese di riflessione, Ibrahimovic diviso: da una parte il Milan e il campo, dall'altra un futuro sempre meno a tinte rossonere.