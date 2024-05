Milan, Ibrahimovic spoilera il 4-3-3: come giocherà Fonseca, poker di rinforzi

in panchina. Dopo aver salutato Stefano Pioli, i rossoneri si apprestano ad accogliere l'allenatore portoghese ex Roma. Reduce da una buona stagione al Lille, quarto in classifica nel campionato francese e qualificato ai preliminari di Champions League.- In attesa dell'annuncio ufficiale, a casa Milan fa discutere il post social di. L'ex attaccante svedese, consigliere del proprietario Gerry Cardinale, ha così spoilerato il sistema di gioco che adotterà il nuovo tecnico.

- Il progetto è quello di rinforzare la formazione tipo con. Sul taccuino di Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio ci sono i nomi di(Tottenham) e(Lille); Lilian(Brest) e Maxrence(Wolfsburg); Youssouf(Monaco); Joshua(Bologna) e Benjamin(Lipsia).- Rispetto al 4-2-3-1 di Pioli, rischia di perdere il posto da titolare capitan Davidecon l'arrivo di un fluidificante in grado di garantire maggiore spinta sulla fascia destra. Stesso discorso per il centrale inglese Fikayo, non considerato incedibile. Davanti alla difesa si cerca un mediano più forte fisicamente del franco-algerino Ismael, al centro dell'attacco è già aperta la caccia all'erede del francese Olivier

(4-3-3): Maignan; EMERSON ROYAL (TIAGO SANTOS), Thiaw, BRASSIER (LACROIX), Theo Hernandez; Loftus-Cheek, FOFANA, Reijnders; Pulisic, ZIRKZEE (SESKO), Leao. All. Fonseca.